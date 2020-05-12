На Ямале продлены «коронавирусные» ограничения, но можно заняться спортом и сходить в салон красоты

Обязательный режим самоизоляции продлен на Ямале до 31 мая включительно. Об этом сообщат окружной оперативный штаб.

До указанной даты сохраняются все ограничения, введенные в марте. Это значит, пролонгируются заперты на проведение массовых мероприятий. Общепит работает только на вынос или с доставкой. По-прежнему приостановлено предоставление государственных и муниципальных услуг, заключение браков, посещение воспитанниками и обучающимися образовательных организаций.

В регионе с 12 мая вводится обязательный масочный режим – для всех граждан. Это касается пребывания в общественных местах, в магазинах, в местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси. Ямальские власти обещают, что маски будут раздавать бесплатно: у крупных продовольственных магазинов, на автобусных остановках.

По данным оперативного штаба, с 12 мая все же вводятся некоторые послабления. Жителям Ямала разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, но с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра.

«С 12 мая также могут возобновить работу магазины, продающие непродовольственные товары при условии, что площадь торговых залов не превышает 400 метров. При этом у магазина должен быть отдельный вход с улицы. Необходимо следить за числом находящихся внутри покупателей – не более 1 человека на 4 квадратных метра», – уточнили в оперштабе. Также с сегодняшнего дня возобновить свою работу могут салоны красоты, бани, химчистки, ателье.

Напомним, на Ямале ежедневно растет число подтвержденных случаев Covid-19. По данным на 11 мая в округе было зафиксировано 1239 заболевших.

Салехард, Дарья Котова

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