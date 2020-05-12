На ямальском предприятии Газпрома нашли человеческий скелет

На территории завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО «Газпром переработка» в Пуровском районе найдены скелетированные останки человека. Об этом 12 мая сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Скелет был обнаружен 6 мая. Следователи Нового Уренгоя в данный момент проверяют находку.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в том числе связанные с назначением комплекса судебно-криминалистических экспертиз, направленных на установление личности и причин смерти», – уточнили в ямальском Следкоме. Уголовное дело пока не возбуждено.

Новый Уренгой, Пуровский район, Дарья Котова

Новый Уренгой, Пуровский район. Другие новости 12.05.20

Глава транспортной прокуратуры Урала Герасименко подал в отставку спустя четыре месяца после назначения. / На Ямале продлены «коронавирусные» ограничения, но можно заняться спортом и сходить в салон красоты. / На Ямале больных коронавирусом перестали поголовно отправлять в больницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»