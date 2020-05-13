Правительство Ямала из-за коронавируса вскрывает резервную «кубышку»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Ямала начали тратить деньги регионального резервного фонда, в котором хранится 3 млрд рублей. Средства выделяются на создание обсерватора в Салехарде, на покупку продуктовых наборов для дошкольников и организацию авиаперевозок.

В постановлении губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что из резервного фонда ЯНАО Салехардской окружной клинической больнице выделяются 15,5 млн рублей.

Средства будут направлены на организацию обсерватора, рассчитанного на 110 койко-мест. Обсерватор для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных по коронавирусу территорий, оборудуют на базе малосемейного общежития в микрорайоне Богдана Кнунянца. Срок проведения работ – два месяца.

Также из бюджетного фонда ассигнования в сумме 89 млн рублей выделяются на малую авиацию – вертолетные перевозки.

«Для оплаты использования авиатранспорта (вертолетов) в целях транспортировки в труднодоступные населенные пункты ЯНАО медицинских работников для отбора биоматериала для исследования на новую коронавирусную инфекцию и доставки биоматериала в лаборатории для проведения исследований, а так же для осуществления транспортировки лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», – сообщается в проекте постановления ямальского губернатора, размещенного на сайте окружного правительства.

Так, только в Ямальском районе, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, медиков авиацией будут доставлять в Яр-Сале, Салемал, Панаевск, Новый Порт и другие села. В документе также указано, что транспортировка лиц, у которых подозревают Covid-19, будет «осуществляться в обсерваторы, расположенные в городах Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой и Лабытнанги».

Еще более 86 млн рублей ямальсктм властям придется взять из резервного фонда на покупку продуктовых наборов для детей-дошкольников.

Как сообщили 12 мая в пресс-службе окружного правительства, на Ямале началась доставка продуктовых наборов для дошкольников из льготных категорий, которые посещают муниципальные детские сады. Мера вводится, чтобы поддержать семьи в период, когда дошкольные учреждения закрыты из-за введенного в регионе режима самоизоляции.

Воспользоваться мерой поддержки смогут 14 льготных категорий семей. Помимо многодетных и малоимущих, это семьи, где дети или родители имеют нарушения здоровья, воспитывают детей-сирот, оба родителя обучаются на очной форме. Также наборы получат дети одиноких родителей и дети военнослужащих. Списки формировались в каждом муниципалитете. В набор входит 18 наименований продуктов.

Отметим, что бюджет Ямала – традиционно один из самых высоких среди других субъектов РФ. Доходы округа в 2020 году запланированы в сумме более 244,5 млрд рублей. Расходы определены в том же объеме, то есть бюджет газоносной провинции России бездефицитный.

Салехард, Дарья Котова

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