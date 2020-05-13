На месторождениях Ямала выявлено 16 очагов коронавируса

На Ямале ежедневно фиксируются десятки новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 мая подтверждено 1360 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 49, сообщает окружной оперативный штаб.

Как заявила главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко, 88% заболевших болеют в легкой форме и без симптомов. Больше всего инфицированных регистрируется на месторождениях округа. По словам г-жи Нечепуренко, в ЯНАО выявлено 16 очагов в общежитиях, где проживают вахтовики.

С начала пандемии на месторождениях число инфицированных выросло до 982. За последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19. Рост показал Пуровский район, где сразу 10 новых заболевших. Ямальский район с вахтовым поселком Сабетта, где заболели более 400 вахтовиков, на сегодня обошелся без новых случаев подтвержденного COVID-19.

Зато резко увеличилось число больных в населенных пунктах Ямала. За сутки инфекция подтвердилась у 31 человека. Всего в городах и поселках 378 заболевших. В Салехарде на 13 мая плюс 14 случаев коронавируса, в Новом Уренгое – 10.

Почти все заболевшие – 901 человек, проходят лечение дома. Еще 257 человек находятся в стационаре, из них 12 пациентов в тяжелом, два – в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, ЯНАО, Дарья Котова

Салехард, ЯНАО. Другие новости 13.05.20

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