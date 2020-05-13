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Среда, 13 мая 2020, 15:06 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На месторождениях Ямала выявлено 16 очагов коронавируса

На Ямале ежедневно фиксируются десятки новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 мая подтверждено 1360 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 49, сообщает окружной оперативный штаб.

Как заявила главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко, 88% заболевших болеют в легкой форме и без симптомов. Больше всего инфицированных регистрируется на месторождениях округа. По словам г-жи Нечепуренко, в ЯНАО выявлено 16 очагов в общежитиях, где проживают вахтовики.

С начала пандемии на месторождениях число инфицированных выросло до 982. За последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19. Рост показал Пуровский район, где сразу 10 новых заболевших. Ямальский район с вахтовым поселком Сабетта, где заболели более 400 вахтовиков, на сегодня обошелся без новых случаев подтвержденного COVID-19.

Зато резко увеличилось число больных в населенных пунктах Ямала. За сутки инфекция подтвердилась у 31 человека. Всего в городах и поселках 378 заболевших. В Салехарде на 13 мая плюс 14 случаев коронавируса, в Новом Уренгое – 10.

Почти все заболевшие – 901 человек, проходят лечение дома. Еще 257 человек находятся в стационаре, из них 12 пациентов в тяжелом, два – в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, ЯНАО, Дарья Котова

Салехард, ЯНАО. Другие новости 13.05.20

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