На Ямале полиция ищет таксиста, которому пассажирка случайно перевела почти 300 тысяч рублей

На Ямале жительница Ноябрьска по ошибке перевела таксисту 268 тыс рублей. Сейчас женщина с помощью соцсетей и полиции пытается найти получателя крупной суммы.

Своей историей девушка по имени Дарья поделилась в социальных сетях. Она рассказала, что переводила деньги на банковскую карту своей мамы, но по ошибке отправила всю сумму незнакомому мужчине. История платежа позволяет лишь узнать, что почти 300 тыс рублей попали на счет Ильи Леонидовича, чья фамилия начинается на букву З.

В банке девушка узнала, что на данный счет она когда-то уже переводила 100 рублей. И тогда Дарья вспомнила, что с помощью интернет-банка расплачивалась за поездку в такси. «Умоляю, помогите найти Илью Леонидовича З, я в отчаянии», – обращается к жителям Ямала Дарья.

Как сообщает «Ноябрьск24», в четверг, 14 мая, Дарья обратилась в полицию. В настоящее время полиция проводит розыскные мероприятия. Также силовики обратились с запросом в банк, чтобы получить сведения о случайно разбогатевшем жителе Ноябрьска.

Ноябрьск, Дарья Котова

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