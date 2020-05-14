В ЯНАО коронавирусом заболели более тысячи вахтовиков

На Ямале по состоянию на 14 мая подтверждено 1433 случая COVID-19. Абсолютное большинство заболевших – вахтовики. На сегодня среди них 1037 инфицированных.

Как уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, высокий процент заболеваемости среди вахтовиков объясняется двумя причинами. На выявляемость COVID-19 повлияли масштабное тестирование, а также бытовые условия проживания рабочих. Они живут скученно в общежитиях и в вагонах-городках.

За сутки в ЯНАО зафиксировано 73 новых случаев COVID-19. В населенных пунктах заболели 18 ямальцев, на месторождениях – 55 вахтовиков.

По данным оперативного штаба, на предприятиях Нового Уренгоя, где и ранее был зафиксирован очаг инфекции, прибавилось 48 заболевших. В Ямальском районе – шесть, в Пуровском районе – один.

В населенных пунктах за сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 396 случаев (28% от общего числа заболевших). Прирост зафиксирован в Салехарде и Новом Уренгое.

Салехард, Дарья Котова

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