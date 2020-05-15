В Новом Уренгое следователи подключились к трагедии с маленькой девочкой, выпавшей из окна

В Новом Уренгое с четвертого этажа выпала девочка 2018 года рождения. Ребенка доставили в больницу. СУ СКР по ЯНАО проводит доследственную проверку.

Трагедия произошла 14 мая днем. «В настоящее время по данному происшествию проводится доследственная проверка. Работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства происшествия», – сообщает окружной Следком.

Следователи напоминают, что ежегодно с началом летнего сезона происходят подобные трагедии. «Как правило, во всех этих случаях дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна», – напомнили родителям в СУ СКР по ЯНАО.

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