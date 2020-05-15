На Ямале за сутки вновь выявлено более 100 случаев Covid-19

По данным оперативного штаба «Стопкоронавирус.РФ» на Ямале за сутки число больных Covid-19 увеличилось на 115 человек. Общая численность заболевших превысила полторы тысячи – 1548.

Почти все вновь заболевшие – вахтовики. Как сообщает региональный оперативный штаб, на месторождениях на 15 мая выявлено 94 случая Covid-19.

Окружные власти уже объясняли, почему среди вахтовых рабочих настолько высокий уровень заболеваемости – 1131 случай с момента пандемии. На статистику влияет массовое тестирование вахтовиков и бытовые условия их проживания: работники кучкуются в общежитиях.

Очагом коронавирусной инфекции остаются предприятия Нового Уренгоя, где за сутки зафиксировано 78 новых случаев. В Пуровском районе – семь, на предприятиях Ноябрьска выявлена два случая Covid-19.

В населенных пунктах Ямала на 15 мая подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 417 случаев ( это 27% от общего числа заболевших). Почти все заболевшие – 17 человек, проживают в Салехарде.

Салехар, Новый Уренгой, Дарья Котова

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