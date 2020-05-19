На Ямале 58 новых Сovid-пациентов: почти все контактировали с заболевшими

На Ямале за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 1806, сообщает 19 мая окружной оперативный штаб.

Руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова отметила, что новые случаи Сovid-19 приходятся на крупные города Ямала – Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой. «Инфекция определяется, в основном, у контактных в действующих очагах», – уточнила Татьяна Бучкова.

По данным на 19 мая в населенных пунктах подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. В Салехарде – 9, в Новом Уренгое – 22, в Ноябрьске – 5. Как отметила глава регионального оперштаба, в Новом Уренгое жители чаще всего обращаются к медикам уже с симптомами ОРВИ.

Всего в населенных пунктах Ямала подтверждено 542 случая коронавирусной инфекции. Это 30% от общего числа заболевших на Ямале. Больше всего заболевших – среди вахтовиков. На месторождениях и производственных площадках 1264 инфицированных.

Прирост за сутки – 21 заболевший. Новые случаи подтверждены на предприятиях Нового Уренгоя (плюс 11), в Пуровском районе (плюс 4), в Ямальском районе (плюс 2), в Надымском районе (плюс 2), в Ноябрьске (плюс один).

«В бессимптомной форме инфекция проявляется в 1270 случаях. Это 70% от всех подтвержденных. Выздоровели от коронавируса 259 человек», – уточнили в региональном штабе. На стационарном лечении находятся 396 пациентов, из них два человека – в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Дарья Котова

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