Власти Ямала объяснили, чем заменят отмененные рейсы теплохода до Омска и Тобольска

Востребованный у ямальцев теплоходный маршрут Омск – Тобольск – Салехард отменяется на весь период летней навигации-2020. В пресс-службе окружного правительства 20 мая сообщили, что из Салехарда в Омск будет запущен субсидируемый авиарейс. Начнут летать самолеты авиакомпании «Ямал».

Авиарейсы Салехард-Омск (аэропорт «Омск-Центральный») будут выполняться два раза в неделю – во вторник и в воскресенье.

«Общая протяженность маршрута по рекам от Омска до Салехарда – порядка 2700 км. Дорога туда и обратно, как правило, занимала семь суток по течению реки и восемь суток против течения. Это же расстояние самолёт преодолеет всего за два часа пять минут. Время и комфорт пассажиров, особенно в нынешней непростой эпидобстановке, играет определяющую роль. И наша задача сделать всё возможное, чтобы обезопасить здоровье людей, минимизировать риски, и в максимально короткий срок доставить пассажиров к месту следования и обратно», – рассказал директор дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Салехард, Дарья Котова

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