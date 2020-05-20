На Ямале за сутки скончались двое зараженных коронавирусом

В Новом Уренгое за сутки скончались два человека, зараженных коронавирусом. Общее число умерших в ЯНАО с начала пандемии – 5.

Как сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, умерли двое пациентов с внебольничными пневмониями, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

«Это женщина 75 лет и мужчина 59 лет. Женщина обратилась за помощью сразу, была госпитализирована, уже в больнице, спустя всего два дня, ее состояние резко ухудшилось. Спасти пациентку не удалось. Мужчина обратился за медицинской помощью на пятый день заболевания, когда его состояние серьезно ухудшилось. При госпитализации была диагностирована внебольничная пневмония. Девять дней пациент провел на ИВЛ, но, к сожалению, его организм не справился с болезнью. Ямальские врачи бьются за здоровье и жизнь каждого пациента. И мы в очередной раз просим вас им помочь – максимально воздержаться от контактов, быть внимательными к своему здоровью», – прокомментировала Татьяна Бучкова.

По состоянию на 20 мая на Ямале общее число заболевших увеличилось до 1838. Выздоровели от коронавируса 282 человека.

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 20.05.20

Власти Ямала объяснили, чем заменят отмененные рейсы теплохода до Омска и Тобольска. / В УрФО Ямал лидирует по скорости прироста новых случаев Сovid-19. / На Ямале 58 новых Сovid-пациентов: почти все контактировали с заболевшими. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»