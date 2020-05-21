Ямальцам-отпускникам объяснили, что их из-за Covid-19 ждет по возвращению домой

Для жителей Ямала, покидавших территорию округа, вводятся новые правила. Соответствующее постановление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова уже подписано.

Жители северного округа летом, как известно, массово улетают в отпуска. Теперь все, кто возвращается из отпуска или с лечения из других регионов, обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию. Сделать это можно только в лицензированной лаборатории и не более, чем за три для до выхода на работу.

«Если у сотрудника нет теста, работодатель должен перевести его на удаленную работу или предоставить очередной оплачиваемый отпуск на 14 дней с момента прибытия в округ», – уточнили в окружном правительстве.

Если сотрудник в условиях пандемии хочет перенести запланированный на лето отпуск, он может это сделать по согласованию с работодателем. Для этого необходимо написать заявление на перенос дат отдыха.

«Льготный отпуск, в рамках которого оплачивается проезд к месту проведения отдыха и обратно, также может быть перенесен. Единственное правило, которое необходимо учитывать – этот отпуск оплачивается не чаще, чем один раз в два года», – уточнил директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый.

Окружные чиновники напоминают ямальцам-отпускникам, что сейчас в регионах РФ из-за коронавируса установлены разные требования к прибывающим. Новые правила, введенные в ЯНАО, также могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Северянам рекомендуют перед выездом в отпуск и перед возвращением в регион еще раз уточнять актуальную информацию.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 20.05.20

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