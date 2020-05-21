В двух городах ЯНАО растет число заболевших коронавирусом

На Ямале два города – Салехард и Новый Уренгой, последние дни лидируют по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Из 64 новых случаев, зарегистрированных 21 мая в округе, 28 приходятся на окружную и газовую столицы Ямала.

Как сообщает 21 мая оперативный штаб региона, общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 1902. В большинстве случаев (67%) болезнь протекает в бессимптомной форме. В данный момент в стационарах остаются 419 пациентов. Состояние троих медики оценивают как крайне тяжелое.

За последние сутки в населенных пунктах Ямала заболели 36 человек, всего инфицированных – 600. В Салехарде и Новом Уренгое подтвердилось по 14 новых случаев Covid-19. Еще двое заболевших в Ноябрьске, пять в Харпе и один в Тазовском районе.

«В населенных пунктах округа практически все заболевшие – это контактные в действующих очагах. Основная часть подтвержденных случаев приходится на Салехард, Новый Уренгой и Приуральский район. Все контактные в известных нам очагах изолированы еще с момента возникновения этих очагов. Их наблюдали медики, инфекция проявилась. В основном жители переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. На данный момент госпитализация потребовалась лишь пятерым из 36 вновь подтвержденных заболевших», – уточнила руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова.

Общее число работников, заболевших на месторождениях, к 21 мая увеличилось до 1302. При этом количество заболевших вахтовиков начинает снижаться. За сутки подтверждено 28 новых случаев. Больше всего в Надымском районе – 14.

Г-жа Бучкова назвала ситуацию на месторождениях и в вахтовых городках стабильной. «Рост числа новых случаев мы видим в общежитии поселка Ямбург. Это известный ранее очаг в одной из подрядных организаций. Новые случаи инфекции проявились при обследовании контактных с ранее заболевшими. Из 12 случаев лишь у одного вахтового рабочего есть клинические признаки инфекции, остальные переносят COVID-19 без симптомов, все 12 лечатся амбулаторно. В остальных производственных очагах мы отмечаем единичные новые случаи, либо вообще их отсутствие», – уточнила Татьяна Бучкова.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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