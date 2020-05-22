В Новом Уренгое мужчина заколол ножом свою знакомую прямо на улице

В Новом Уренгое задержан 38-летний мужчина, напавший на улице на свою знакомую. Он нанес жительнице города не менее трех ножевых ударов, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 21 мая. По данным следствия, подозреваемый и его жертва поссорились. «38-летний мужчина в ходе ссоры со знакомой ему женщиной нанес ей не менее трех ножевых ударов в жизненно важные части тела, после чего скрылся на автомобиле с места преступления», – уточняет региональный Следком. Очевидцы вызвали скорую, женщину спасли.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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