На Ямале зафиксирован заметный прирост больных Covid-19 и власти это объяснили

На Ямале за сутки плюс 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за неделю – с 18 мая. Больше половины вновь заболевших – это жители населенных пунктов. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось в округе до 1989.

Как сообщает оперативный штаб округа, в населенных пунктах к 22 мая заболели еще 54 человека. Общая численность инфицированных увеличилась до 654. Больше всего заболевших в Новом Уренгое – 26, в Салехарде – 17.

«В населенных пунктах прирост нам по-прежнему дают действующие очаги. Заболевание проявляется у контактных по ранее заболевшим. Это прогнозируемая эпидемиолгами ситуация, так развивается каждый очаг. Основная часть подтвержденных случаев приходится на Салехард, Новый Уренгой, Приуральский район», – объяснила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

На месторождениях 33 новых случая коронавируса. Всего там 1335 заболевших. Лидируют предприятия Нового Уренгоя (плюс 15), Надымский район (плюс 12) и предприятия Ноябрьска (плюс 5). В окружном штабе новые данные объяснили небольшим приростом в действующих очагах.

Отметим, что статистика за 22 мая самая неблагоприятная с начала недели. Так, 18 мая на Ямале было зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса, 19 мая – 58, 20 мая число вновь заболевших снизилось до 32. В четверг, 21 мая, зафиксирован рост: 64 вновь заболевших.

Сейчас в стационарах округа находятся 408 пациентов. Три человека в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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