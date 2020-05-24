На Ямале от коронавируса умерла молодая женщина

В Салехардской окружной больнице скончалась 32-летняя Covid-пациентка из Лабытнанги. Всего на Ямале умерло шесть человек, у которых подтверждался коронавирус.

Как уточняет 24 мая руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, женщина скончалась после продолжительного лечения тяжелой двусторонней внебольничной пневмонии. Она относилась к группе риска, страдала заболеванием органов дыхания, обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания и сразу при госпитализации у нее была диагностирована пневмония, тогда же подтвердился COVID-19.

«Заболевание с первых дней протекало тяжело. Пациентке потребовалась поддержка ИВЛ, на аппарате она провела месяц. Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины. Но организм не ответил на терапию, к сожалению, она скончалась», – отметила г-жа Бучкова.

По состоянию на 24 мая в округе подтверждено 2054 случая коронавирусной инфекции. Прирост за сутки – 29.

«Темп прироста заболеваемости коронавирусом в округе сегодня продолжил снижаться, при этом объемы тестирования у нас на прежнем высоком количественном уровне. А в последние дни количество ежедневно проводимых тестов даже выросло, каждый день делают около 3 тысяч исследований. В населенных пунктах мы видим снижение числа новых случаев», – уточнила руководитель оперативного штаба.

Четверо из вновь заболевших – это жители Салехарда и Нового Уренгоя. «В Салехарде инфекция подтвердилась при обследовании контактных с ранее заболевшими членами семьи. В Новом Уренгое выявлены два домашних очага при обращении за медицинской помощью с симптомами инфекции», – уточнили в оперштабе.

Еще 25 инфицированных – вахтовики. Прирост сейчас дает действующий очаг среди вахтовых рабочих в поселке Ямбург – там инфекцию продолжают выявлять у контактных. Всего на предприятиях и месторождениях ЯНАО выявлено 1367 случаев Covid -19.

Салехард, Лабытнанги, Дарья Котова

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