На Ямале зафиксирован коронавирусный спад

На Ямале за сутки зафиксировано 38 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших к 25 мая увеличилось до 2092.

«За прошедшую неделю в абсолютном значении показатель заболеваемости в два раза ниже, чем на предыдущих двух неделях. По-прежнему превалируют бессимптомные и легкие формы, на них приходится 85% всех случаев коронавируса в ЯНАО. По охвату населения региона тестированием Ямал продолжает лидировать среди регионов России»,– рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

27 из вновь подтвержденных случаев Covid-19 выявлено в населенных пунктах, где общее число инфицированных 714. Заметно «прибавили» Салехард (плюс 10), Новый Уренгой (плюс 9) и Муравленко (плюс 5).

На месторождениях Ямала, где всего было выявлено 1378 Covid-больных, 11 вновь заболевших. Все случаи связаны с предприятиями Нового Уренгоя.

«По итогам прошедшей недели мы видим снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией как среди населения, так и среди вахтовых рабочих. В населенных пунктах тенденции прежние. В Салехарде инфекция подтверждается в действующих очагах у членов семей ранее заболевших. В Новом Уренгое все новые случаи приходятся на домашние очаги, их чаще всего выявляют при обращении жителей за медицинской помощью с симптомами инфекции. В Муравленко очаг среди городских жителей, работающих на одном предприятии. Контактные установлены и обследованы», – уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

В больницах округа на сегодня остаются 426 пациентов. Два человека в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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