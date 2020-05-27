В Тазовской губе 14 человек застряли на сломанном судне

На Ямале в Тазовской губе на расстоянии 4,5 километров от берега сломалось судно на воздушной подушке, на борту которого находились 14 человек. Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, сигнал поступил в ночь с 26 на 27 мая.

Спасатели «Ямалспаса» выехали к месту ЧП на катере «Bester», чтобы эвакуировать людей.

«Эвакуировали людей группами. Владелец воздушной подушки и водитель от эвакуации отказались, позже своими силами им удалось доставить судно на берег. Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Всего на судне находилось 14 человек», – уточнили в окружном департаменте.

Тазовский район, Салехард. Другие новости 27.05.20

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