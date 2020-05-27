На Ямале нефтяная «дочка» Газпрома заплатит 855 тысяч за вред, причиненный тайге

На Ямале компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» по решению суда обязана возместить ущерб, причиненный окружающей среде. Сумма ущерба 855 тысяч рублей, сообщает 27 мая прокуратура ЯНАО.

В надзорном ведомстве уточняют, что на участке Крайнего месторождения в Пуровском районе во время гидравлических испытаний нефтепромыслового трубопровода произошел разлив нефти.

«В связи с ликвидацией последствий порыва, организацией проводились земляные работы, повлекшие нарушения земель лесного фонда общей площадью 933 м2. Причиненный ущерб оценен в 855 тыс. рублей», – сообщает ямальская прокуратура.

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» добровольно нарушения не устранила, ущерб, причиненный лесному фонду, возмещен не был. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием рекультивировать поврежденный участок тайги и возместить ущерб.

Суд первой инстанции – Ноябрьский горсуд, удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Юристы нефтяной компании подали апелляцию, но проиграли.

«Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранного прокурора», – уточнилил в окружной прокуратуре.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» – один из основных добывающих активов компании «Газпром нефть», которая в свою очередь является нефтяным подразделением ПАО «Газпром».

Пуровский район, Ноябрьск, Дарья Котова

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