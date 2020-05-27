На Ямале под грузовиком рухнул мост, водитель успел выпрыгнуть из машины. ВИДЕО

На Ямале на 50-ом километре трассы Обская-Бованенковское обрушился мост с деревянным настилом. ЧП произошло во время движения грузовика по мостовой переправе.

Видео инцидента опубликовано в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». На ролике видно, что деревянное покрытие моста рухнуло, когда большегруз проехал почти половину пути. Грузовик завалился, но в воду не упал. Водитель покинул кабину и побежал. По обе стороны от разрушения остались водители.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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