На Ямале очередная коронавирусная смерть: тесты дважды были отрицательными

В больнице Ноябрьска скончался 42-летний мужчина, диагноз Covid-19 подтвердился только после смерти.

Как сообщает 28 мая руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, мужчина заболел в начале мая и был доставлен из Сабетты в Ноябрьск.

«Двухсторонняя внебольничная пневмония протекала тяжело. С первого дня госпитализации пациент находился на поддержке аппарата ИВЛ. Врачи сразу заподозрили коронавирусную инфекцию, но лабораторные тесты дважды выдавали отрицательный результат. Тем не менее лечение больного шло полностью в соответствии с рекомендациями Минздрава России для больных коронавирусной инфекцией. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось. Патологоанатомическая экспертиза выявила клинические признаки COVID-19», – уточнила глава оперштаба.

С начала пандемии это седьмой по счету летальный исход от коронавируса, зафиксированный в округе.

По данным на 28 мая, на Ямале всего зарегистрировано 2252 случая COVID-19. Прирост за сутки – 47. Почти все заболевшие – жители населенных пунктов, диагноз подтвердился у 42 человек. Так, в Новом Уренгое за сутки 23 вновь инфицированных (всего 345), в Салехарде – 15 (всего 293). На месторождениях к 28 мая всего пять новых случаев коронавируса.

«Мы наблюдаем циркуляцию коронавирусной инфекции в населенных пунктах Ямала. Лидерами по числу зарегистрированных за все время случаев являются Салехард, Новый Уренгой и Приуральский район. В двух наших городах – Салехарде и Новом Уренгое – у нас также проводится самое большое количество тестов. Здесь большое количество контактных обследовано в очагах за период борьбы с коронавирусом. И сегодня инфекция в основном выявляется у контактных с ранее заболевшими, потом у тех, кто был с ними в контакте. И так по цепочке. Между тем, у нас уже достаточно большое количество очагов закрыто. Это и коллективные, и домашние очаги», – прокомментировала Татьяна Бучкова.

Она уточнила, что только в Салехарде закрыто 13 домашних и крупных очагов, включая Ямальский многопрофильный колледж и сеть продуктовых магазинов города.

На лечении в стационарах остаются 375 пациентов. Ямал по-прежнему лидирует в УрФО по количеству проведенных тестов. Только за сутки было проведено более 3,5 исследований.

Ноябрьск, Сабетта, Салехард, Дарья Котова

Ноябрьск, Сабетта, Салехард. Другие новости 28.05.20

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