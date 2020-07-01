Еще плюс 203: на Ямале вторые сутки подряд фиксируется всплеск Covid-19

По состоянию на 1 июля в ЯНАО выявлено 203 новых случая коронавируса. За вчерашний день, напомним, было 248 вновь заболевших. Общее число инфицированных подбирается к цифре 6 тысяч – 5783.

Тенденция не меняется: больше всего заболевших выявлено в населенных пунктах Ямала, где общий суточный прирост – 188 случаев Covid-19. На месторождениях коронавирусом за сутки заболели 15 вахтовиков.

Статистика по городам также не изменилась. По-прежнему крупнейшим очагом инфекции на Ямале остается Новый Уренгой, где за сутки подтверждено 135 случаев коронавируса. Таким образом общее число заболевших в Новом Уренгое увеличилось до 2116 человек. При этом во всех населенных пунктах Ямала коронавирус подтверждался 3832 раза.

Как сообщал «Новый День», сегодня оперативный штаб ЯНАО также сообщил о двух летальных исходах. В больнице Нового Уренгоя скончались двое мужчин, у обоих коронавирус был подтвержден лабораторно. Всего в округе умерло 39 человек.

Сейчас в больницах Ямала находятся сотни пациентов, состояние 27 человек оценивается медиками как тяжелое. Еще три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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