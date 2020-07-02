На Ямале еще одна Covid-смерть и почти 200 заболевших за сутки

В ЯНАО 2 июля зарегистрировано 197 новых случаев коронавируса и один летальный исход. В больнице Нового Уренгоя скончался 57-летний мужчина, сообщает оперативный штаб региона.

С начала недели Ямал демонстрирует рост заболеваемости. Общее число коронавирусных пациентов увеличилось до 5980. Летальных исходов – 40.

И вновь почти все заболевшие – жители населенных пунктов (175 инфицированных за сутки). На месторождениях заразились 22 вахтовика.

Новый Уренгой по-прежнему антилидер. В газовой столице за сутки 109 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших – 2225. Второе место занимает Салехард, где суточный прирост составил 19 случаев (585 заболевших за весь период). Всего в населенных пунктах Ямала Covid-19 подтверждался 4007 раз.

Что касается умершего в Новом Уренгое мужчины, то, как уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, коронавирус у пациента подтвердился лабораторно. В стационар горожанина доставили с диагнозом острая внебольничная пневмония. «Заболевание осложнялось дыхательной недостаточностью. Три недели мужчина находился на поддержке аппарата ИВЛ», – уточнила Бучкова.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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