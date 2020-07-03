«Хотел подарить девушке цветы»: на Ямале осквернили памятник воинам

В Муравленко двое мужчин в сквере Победы осквернили памятник «Всем убиенным от благодарных живых». Они похитили корзину с цветами, а также сорвали с памятника и бросили на землю символ Победы – Георгиевскую ленту, сообщает УМВД по ЯНАО.

В полиции уточняют, что заявление в УМВД поступило от главы Муравленко. Он обратился к силовикам 1 июля.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции незамедлительно были установлены двое местных жителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, причастных к совершению данного противоправного деяния. Ими оказались местные жители, 1975 и 1982 года рождения. В процессе беседы один из правонарушителей пояснил, что просто хотел подарить девушке цветы», – сообщают в окружном полицейском главке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Памятный знак в Муравленко был установлен в 1995 году. Для горожан это знаковое место.

Муравленко, Дарья Котова

Муравленко. Другие новости 02.07.20

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