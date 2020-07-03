Число заболевших Covid-19 на Ямале перевалило за шесть тысяч

На Ямале за сутки вновь выявлено почти 200 новых случаев коронавируса. По данным за 3 июля заболел 191 человек. Таким образом общее число инфицированных увеличилось до 6171.

Как уточнили в оперативном штабе ЯНАО, в числе вновь заболевших 46 вахтовиков. Еще 145 инфицированных – жители населенных пунктов. Так, 50 случаев коронавируса выявлено за сутки в Новом Уренгое. Еще 28 заболевших – жители Тарко-Сале. В Ноябрьске и Губкинском 26 и 14 случаев соответственно.

В общей сложности в населенных пунктах ЯНАО Covid-19 с начала пандемии фиксировался 4 тыс 152 раза. На месторождениях заболели 2019 вахтовиков.

Сейчас, по оценкам медиков, 28 коронавирусных пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще троих врачи оценивают, как крайне тяжелое.

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