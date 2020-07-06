Ямальские власти оценили скачок заболеваемости Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале увеличилось до 6752. По состоянию на 6 июля суточный прирост составил 197 новых случаев. Рост заболеваемости фиксируется с прошлой недели, когда ежедневно инфицировались почти по 200 человек.

«В целом, исходя из общей тенденции выявления заболевших за сутки на минувшей неделе, ситуация в отдельных городах региона все ещё требует строгого соблюдения ограничительных мер. Просим жителей обязательно учитывать это в повседневной жизни», – заявила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По данным окружного оперативного штаба, к 6 июля больше всего заболевших вновь выявлено в населенных пунктах Ямала – диагноз подтверждался 151 раз. Так, в Новом Уренгое плюс 47 новых случаев коронавируса. В Тарко-Сале – 28, в Ноябрьске – 27, в Губкинском – 16. На месторождениях среди вахтовых рабочих выявлено 46 новых случаев Covid-19.

Общая статистика по городам и месторождениям выглядит так: в населенных пунктах с начала пандемии было выявлено 4667 инфицированных (из них 2433 – только в Новом Уренгое), число заболевших вахтовиков – 2085.

Летальных исходов – 45. За последние сутки скончался еще один пациент – 66-летний мужчина. За его жизнь в реанимации боролись медики Ноябрьска.

Салехард, Дарья Котова

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