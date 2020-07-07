По итогам прокурорской проверки на Ямале возбуждено уголовное дело из-за муниципальных контрактов администрации Шурышкарского района.

Как уточнили в прокуратуре ЯНАО, после проверки контрактов и работы главного коммунального предприятия – МУП «СпецТрансСервис», окружной Следком возбудил дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Выяснилось, что руководство МУПа и чиновники довели муниципальное предприятие до кризисного состояния, давая при этом возможность хорошо заработать частным структурам.

«Должностные лица МУП «СпецТрансСервис» и администрации района в целях неосновательного обогащения и получения при собственных минимальных затратах сверхдоходов, фактически обеспечили переток бюджетных средств, выделяемых в значительных размерах на содержание, развитие и надежное функционирование дорожного хозяйства, ЖКХ и транспортной инфраструктуры, в аффилированные с ними коммерческие организации», – сообщает прокуратура ЯНАО.

В ведомстве подчеркивают, что в результате незаконных действий руководства юридического лица, а также должностных лиц администрации, унитарное предприятие лишилось возможности не только развиваться, но и осуществлять текущую финансово-хозяйственную деятельность. «Что привело предприятие к кризисному состоянию, неспособности рассчитываться по обязательствам и потребности в существенных затратах для его финансового оздоровления», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела пока не названы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа.

Шурышкарский район, Салехард, Дарья Котова

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