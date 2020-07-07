На Ямале от коронавируса за сутки скончались двое мужчин

В городах Губкинский и Ноябрьск скончались 65-летний и 73-летний пенсионеры, у которых был подтвержден Covid-19. Об этом 7 июля сообщил оперативный штаб региона. Общее число летальных исходов на Ямале увеличилось до 47.

«В Ноябрьской ЦГБ скончался 73-х летний пациент, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Заболевание протекало тяжело и осложнялось целым рядом сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, острый коронарный синдром. Находился на ИВЛ», – уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

В Губкинском скончался 65-лений мужчина, у которого Covid-19 также осложнился множеством хронических заболеваний.

Отметим, что с начала лета большинство летальных исходов на Ямале фиксировалось в Новом Уренгое.

Губкинский, Ноябрьск, Дарья Котова

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