Вахтовики без тестов: на Ямале впервые наказали компанию за нарушение «коронавирусных» правил

Салехардский горсуд во вторник, 7 июля, впервые вынес судебное решение за нарушение юридическим лицом режима повышенной готовности. АО «Краснодаргазстрой» штрафовано на 100 тысяч рублей за то, что были нарушены правила работы с вахтовиками.

Компания «Краснодаргазстрой» в апреле привезла на Ямал вахтовиков, но при этом работодатель нарушил постановление губернатора Ямала о введении в округе режима повышенной готовности.

Как уточнил «Новому Дню» начальник отдела по административной работе департамента по взаимодействию с федеральными органами власти и мировой юстиции ЯНАО Александр Меньшиков, большинство вахтовиков при въезде в округ имели на руках справку от терапевта об общем состоянии здоровья, один работник от онколога и лишь трое смогли предъявить лабораторно подтвержденный анализ на коронавирус.

«Кроме того, в оперативный штаб ЯНАО не поступала информация о прохождении обследования на коронавирус прибывших после прохождения обсервации», – заявил Александр Меньшиков.

Напомним, постановление Дмитрия Артюхова о введении в ЯНАО режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса действует с 16 марта. В документе для населения и юридических лиц четко прописаны правила. Так, каждый работодатель, привлекающий на Ямал вахтовых рабочих, обязан обеспечить их обследование на Covid-19. После чего результаты тестов незамедлительно должны быть переданы санитарным врачам.

В отношении краснодарской компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Работодатель из-за невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения был оштрафован на 100 тыс рублей. Такое решение горсуд Салехарда принял сегодня.

По словам нашего инсайдера в правительстве региона, сегодняшний дебют – только начало. И на нарушителей особого режима власти обратили особое внимание.

«24 июня глава региона поручил незамедлительно принять меры для стабилизации ситуации с заболеваемостью в Новом Уренгое. Особенно обратить внимание на борьбу с нарушителями режима повышенной готовности. Скорость его выполнения достойна похвал», – отметил наш собеседник.

По мнению политолога Шамиля Рака, это управленческое решение не может не возыметь эффекта. «Хотя суммы административных штрафов не велики, репутационные риски для таких предприятий как АО «Краснодаргазпром» могут оказаться весьма чувствительными. Это может заставить остальных подрядчиков, работающих в регионе, стать более дисциплинированными», – пояснил политолог.

Отметим, что «Краснодаргазстрой» действительно крупный игрок и работает с крупным бизнесом. Компания с многолетним стажем возводит компрессорные станции и протягивает магистральные газопроводы по всей России и за рубежом. Подрядчик работал в Алжире, Иране, Ираке, Финляндии. Непосредственно в ЯНАО компания по заказу ООО «Газпром – инвест» ведёт работы по строительству нового нефтеконденсатопровода «Уренгой-Пурпе», который должен дополнить конденсатопровод «Уренгой-Сургут».

Салехард, Дарья Котова

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