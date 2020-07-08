На Ямале госпитализировали мэра города, где растет заболеваемость Covid-19

В больницу Ноябрьска с положительным тестом на Covid-19 госпитализирован глава города Губкинский Андрей Гаранин. О своей госпитализации Гаранин сообщил 8 июля в Инстаграм.

«Друзья, нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения – в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города», – написал мэр Гаранин.

Он отметил, что продолжает работать дистанционно и обратился к жителям города. «Уважаемые губкинцы, вы видите, что заболеваемость в нашем городе растёт. Крайне важно в этой ситуации принимать все меры предосторожности: носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Только так мы сможем переломить ситуацию. Желаю всем крепкого здоровья», – добавил Гаранин.

В Губкинском в последние дни регистрируется рост заболеваемости. За вчерашний день в городе было зафиксировано 11 новых случаев коронавируса. Всего там 405 заболевших.

Губкинский, Дарья Котова

Губкинский. Другие новости 07.07.20

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