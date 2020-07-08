На Ямале во время прогулки пропала двухлетняя девочка

На Ямале силовики и волонтеры ищут двухлетнюю девочку. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, ребенок пропал вечером 7 июля. Началась доследственная проверка.

«По предварительным данным следствия, в вечернее время в с. Катравож Приуральского района с прогулки не вернулась 2-летняя девочка, которая гуляла во дворе частного дома. Родители сообщили об этом в правоохранительные органы», – сообщает СУ СКР по ЯНАО.

На место выехала следственно-оперативная группа. К поиску присоединились сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, «Ямалспаса», волонтеры.

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