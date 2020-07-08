В ЯНАО число больных коронавирусом перевалило за семь тысяч

На Ямале за сутки выявлено 202 новых случая коронавируса, сообщает 8 июля оперативный штаб округа. За весь период пандемии в регионе заболели 7 тыч 143 человека.
Из 202 вновь заболевших 168 человек – жители населенных пунктов, на месторождениях инфицировались 34 вахтовика.
Заболеваемость в Новом Уренгое пошла на спад, там за сутки выявлено 17 новых случаев. Зато новым очагом стал Губкинский, где суточный прирост составил 60 случаев. Далее следуют Надым (+22), Тарко-Сале (+21) и Салехард (+15).
По данным оперштаба, сейчас в больницах Ямала находятся 26 пациентов, состояние которых медики оценивают как тяжелое. Еще два человека в крайне тяжелом состоянии.
Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова
Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 08.07.20
На Ямале во время прогулки пропала двухлетняя девочка. / На Ямале госпитализировали мэра города, где растет заболеваемость Covid-19. / Вахтовики без тестов: на Ямале впервые наказали компанию за нарушение «коронавирусных» правил. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube