Прокуратура ЯНАО проверяет семью, в которой пропала двухлетняя девочка

Ямальская прокуратура проводит проверку по факту о безвестном исчезновении малолетнего ребенка в Приуральском районе.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка работе органов системы профилактики по своевременному выявлению фактов социального неблагополучия в семьях с детьми, а также исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – заявили 8 июля в прокуратуре ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», ребенок пропал вечером 7 июля. Как уточнили в окружном Следкоме, двухлетняя девочка одна гуляла во дворе частного дома в селе Катравож и пропала. Со вчерашнего дня ее ищут сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, «Ямалспаса», волонтеры.

В СУ СКР по ЯНАО пока не стали озвучивать версии, которые есть у следователей. Проводится доследственная проверка.

Приуральский район, Салехард, Дарья Котова

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