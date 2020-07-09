На Ямале за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Новом Уренгое и в Ноябрьске скончались четыре человека, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Об этом 9 июля сообщил оперативный штаб региона. Общее число летальных исходов на Ямале увеличилось до 51.
В оперативном штабе региона отметили, что все скончавшиеся – пациенты старше 50 лет.
«У некоторых заболевание осложнилось сопутствующими болезнями. Пациенты находились на ИВЛ. Медики сделали все возможное, но сохранить жизнь данным пациентам, к сожалению, так и не удалось», – отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Новый Уренгоя, Салехард, Дарья Котова
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