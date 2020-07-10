На Ямале, где коронавирус не отступает, вновь продлен особый режим

«Коронавирусный» режим всеобщей самоизоляции на Ямале продлен до 20 июля включительно. Такое решение принял и уже узаконил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона внес изменения в свое постановление от 16 марта.

Продлить особый режим пришлось из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ежедневно на Ямале фиксируются 180-200 новых случаев Covid-19.

«К сожалению, инфекция продолжает распространяться в муниципалитетах региона. За последние сутки только в одном районе округа не было диагностировано ни одного случая коронавируса или пневмонии – Шурышкарском. В восточной части округа болезнь активно распространяется в городах и посёлках. Хочу отметить, что на протяжении последних нескольких дней мы видим небольшую положительную динамику в Новом Уренгое по сравнению с тем, что было ещё неделю назад. Это говорит о действенности мер, которые сейчас там предпринимаются. При этом мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции ещё рано. Обращаюсь ко всем ямальцам: будьте максимально внимательны к своему здоровью. Наши усилия совместно с вашей осознанностью – это единственная работающая формула для того, чтобы остановить инфекцию», – обратилась 10 июля к жителям Ямала глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Напомним, по состоянию на 9 июля в округе было зафиксировано 7330 случаев коронавируса. Летальных исходов – 51.

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