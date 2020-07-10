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Пятница, 10 июля 2020, 10:14 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале, где коронавирус не отступает, вновь продлен особый режим

«Коронавирусный» режим всеобщей самоизоляции на Ямале продлен до 20 июля включительно. Такое решение принял и уже узаконил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона внес изменения в свое постановление от 16 марта.

Продлить особый режим пришлось из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ежедневно на Ямале фиксируются 180-200 новых случаев Covid-19.

«К сожалению, инфекция продолжает распространяться в муниципалитетах региона. За последние сутки только в одном районе округа не было диагностировано ни одного случая коронавируса или пневмонии – Шурышкарском. В восточной части округа болезнь активно распространяется в городах и посёлках. Хочу отметить, что на протяжении последних нескольких дней мы видим небольшую положительную динамику в Новом Уренгое по сравнению с тем, что было ещё неделю назад. Это говорит о действенности мер, которые сейчас там предпринимаются. При этом мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции ещё рано. Обращаюсь ко всем ямальцам: будьте максимально внимательны к своему здоровью. Наши усилия совместно с вашей осознанностью – это единственная работающая формула для того, чтобы остановить инфекцию», обратилась 10 июля к жителям Ямала глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Напомним, по состоянию на 9 июля в округе было зафиксировано 7330 случаев коронавируса. Летальных исходов – 51.

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