На Ямале из-за массовой вспышки коронавируса возбуждены два уголовных дела

В Новом Уренгое из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил возбуждены два уголовных дела. Речь идет о массовом инфицировании Covid-19 вахтовиков «Уренгой бурение» (филиал ООО «Газпром бурение») и Ямальского филиала АО «Сибирская сервисная компания».

Как сообщает прокуратура ЯНАО, дела были возбуждены по итогам проверки исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, вахтовики «Уренгой бурение», отправленные на обсервацию, проживали в комнатах по 10-15 человек, не соблюдая социальную дистанцию. Люди свободно перемещались по зданию, у них не было масок и перчаток. Также работодатель не проверял у приехавших на Ямал рабочих медицинские справки об отсутствии коронавируса. По данным окружной прокуратуры, все это привело к тому, что коронавирусной инфекцией совокупно заразились 90 человек.

Аналогичные нарушения выявлены во время проверки Ямальского филиала АО «Сибирская сервисная компания». При этом вахтовики данной компании, у которых был выявлен коронавирус, проживали в одном двухэтажном здании со здоровыми. «Что привело к заражению новой коронавирусной инфекцией 15.06.2020 – 6 человек, 22.06.2020 – 8 граждан», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Материалы прокурорских проверок были направлены в Следственный отдел ОМВД России по Новому Уренгою. И 10 июля силовики возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

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