Власти сообщили, что происходит в главном коронавирусном очаге Ямала

На Ямале за 13 июля выявлено 205 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в округе увеличилось до 8 тыс 159 человек. Летальных исходов – 56.

Как сообщила глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, основной прирост заболеваемости дают муниципалитеты восточной части региона. «В Пуровском районе первые два случая зарегистрированы в селе Самбург. Инфекция распространилась из домашнего очага Тарко-Сале, где заболевшие гостили в конце июня. На данный момент коронавирус протекает в виде ОРВИ, лечение амбулаторное», – прокомментировала г-жа Бучкова.

По ее оценке, ситуация начала стабилизироваться в главном очаге коронавируса – в Новом Уренгое, где зафиксирована тенденция к снижению ежедневного прироста.

Почти все вновь заболевшие – 176 человек, это жители населенных пунктов. На месторождениях за сутки инфицировались 29 вахтовиков.

Так, число инфицированных в населенных пунктах увеличилось до 5856 человек. Суточный прирост в Новом Уренгое составил 54 случая COVID-19 (всего 2764 случая коронавируса). В Муравленко выявлено 29 случаев, в Губкинском 25, в Тарко-Сале 18.

Из тех, кто сейчас госпитализирован, 20 человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние 3 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.

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