На Ямале в суд передано дело мужчины, который изнасиловал девочку и превратил ее в порномодель

В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 40-летний педофил. Мужчина изнасиловал малолетнюю девочку, совершал насильственные действия сексуального характера и использовал ребенка для изготовления порнографии.

Как уточняет 14 июля СУ СКР по ЯНАО, уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый – житель республики Башкортостан, который в 2018 -2019 годах проживал в Ноябрьске. В этот же период он и совершил несколько уголовных преступлений против половой неприкосновенности.

Со своей малолетней жертвой подозреваемый познакомился в социальных сетях. «Установлено, что в ходе общения с потерпевшей мужчина совершил ее изнасилование», – сообщает окружной Следком. Также мужчина год использовал ребенка для изготовления порнографии. Этот эпизод следователи обнаружили в ходе ранее возбужденного уголовного дела, по которому проходил данный гражданин.

40-летний подозреваемому предъявлено обвинение по трем статья УК РФ – ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ст.131 (изнасилование), ст.242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов) ст.242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних).

До суда мужчина будет находиться в СИЗО.

Ноябрьск, Дарья Котова

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