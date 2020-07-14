На Ямале за сутки выявлено более 200 случаев Covid-19, плюс один летальный исход

На Ямале по состоянию на 14 июля коронавирусом заболели еще 211 человек. Общее число инфицированных – 8 370. Также в Салехарде скончалась 74-летняя пенсионерка, у которой коронавирус был подтвержден лабораторно, об этом 14 июля сообщил оперативный штаб ЯНАО.

Тенденция последних дней не меняется: число инфицированных растет в населенных пунктах, а не на месторождениях.

За сутки Новый Уренгой прибавил 44 новых случая (всего 2808). И теперь газовая столица уже не основной очаг коронавируса на Ямале. По числу заболевших начал лидировать Губкинский, где 55 новых случаев (647 за весь период). Еще 34 инфицированных – жители Муравленко. И 22 человека заболели в Тарко-Сале. В остальных территориях фиксировались единичные случаи. Всего в населенных пунктах число заболевших с начала пандемии увеличилось до 6 053.

«В пяти муниципалитетах за последние сутки новых случаев коронавируса не выявлено. Однако инфекция пока не идет на спад», – заявила сегодня глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Напомним, особый коронавирусный режим в ЯНАО продлен до 20 июля. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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