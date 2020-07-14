Иркутская авиакомпания открыла для ямальцев новый «южный» рейс

Авиакомпания «ИрАэро» запустила регулярный рейс по маршруту Новый-Уренгой – Минеральные Воды. В кавказскую здравницу авиаторы будут летать с транзитной посадкой в Казани.

Как уточняет пресс-служба новоуренгойского аэропорта (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»), вылеты самолетов запланированы еженедельно по четвергам в 16:20. Время в пути из Нового Уренгоя до Минеральных Вод (с учетом транзитной остановки) – 5 часов 30 минут. Обратный рейс вылетает в 23:10 по местному времени по тем же дням.

«ИрАэро» планирует использовать суда Sukhoi Superjet 100. Продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании открыта на весь летний сезон.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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