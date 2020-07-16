Число жертв коронавируса на Ямале достигло 59

Еще два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались на Ямале. Всего в регионе зарегистрировано 59 летальных исходов, сообщает 16 июля окружной штаб по борьбе с COVID-19.

Как уточнила глава оперштаба Татьяна Бучкова, в больнице Салехарда скончался 49-летний мужчина. В больнице Нового Уренгоя умерла 54-летняя женщина.

«Болезнь протекала тяжело, пациенты находились на ИВЛ. Несмотря на применяемую терапию и усилия медиков, спасти их не удалось», – прокомментировала г-жа Бучкова.

С начала пандемии в округе было выявлено 8 тыс 759 случаев новой коронавирусной инфекции. Из-за роста заболеваемости в ЯНАО несколько раз продлевался режим повышенной готовности, который действует до сих пор.

Салехард, Дарья Котова

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