На Ямале мужчина до смерти забил жену, малолетние дети в это время были в квартире

В Надыме ссора супругов закончилась гибелью 31-летней женщины. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в ночь с 14 на 15 июля.

По данным следствия, между супругами произошел конфликт на почве распития спиртных напитков. «Мужчина жестоко избил 31-летнюю женщину, а утром обнаружил ее в ванной без признаков жизни. Приехавшая по его вызову скорая помощь констатировала смерть женщины», – сообщает Следком ЯНАО.

По данным «Нового Дня», семейный конфликт начался после того, как от супругов уже под утро ушел гость. Мужчина обвинил свою жену в «неподобающем поведении». И избил ее. В это время в квартире находились малолетние дети супругов. Они спали в другой комнате.

«Новому Дню» стало известно, что семья год назад приехала на Ямал. В Надыме они снимали квартиру. Подозреваемый – уроженец одной из Республик, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Длительное время он не был трудоустроен.

Мужчина сейчас раскаивается и признает свою вину. Подозреваемый также утверждает, что после драки они с женой помирились. И ее смерть стала для него неожиданностью. Женщина ушла в ванну, где и скончалась.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он задержан.

Без родителей остались маленькие дети. В Следкоме ЯНАО подчеркивают, что следователи им сейчас пытаются оказать помощь. «С целью оказания помощи двум малолетним детям, находящимся в данный момент в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации психологической поддержки и дальнейшего их жизнеустройства. О произошедшем уведомлены органы опеки и попечительства», – резюмировали в СУ СКР по ЯНАО.

Надым, Дарья Котова

Надым. Другие новости 16.07.20

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