Мэр ямальского города, переболевший коронавирусом, вернулся на работу

Глава города Губкинский Андрей Гаранин, у которого был диагностирован Covid-19, выписан из больницы. Об этом сообщает оперативный штаб округа.

После выписки мэр обратился к ямальцам. «Друзья, земляки, призываю вас не терять бдительность и соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и воих близких», – призвал г-н Гаранин и подтвердил, что уже вернулся на работу.

Как сообщал «Новый День», 8 июля Гаранин был госпитализирован в больницу Ноябрьска с положительным тестом на Covid-19. «Друзья, нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения – в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города», – написал тогда Гаранин в своем Инстаграм.

Отметим, что именно в Губкинском в последние дни фиксировался рост заболеваемости коронавирунсой инфекцией. По состоянию на 16 июля там было выявлено 686 заболевших.

Губкинский, Дарья Котова

Губкинский. Другие новости 16.07.20

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