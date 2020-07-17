К выходным число заболевших коронавирусом на Ямале превысит девять тысяч

На Ямале суточный прирост по заболеваемости COVID-19 не уменьшается. По состоянию на 17 июля в округе выявлено 206 новых случаев. С начала пандемии заболели 8 тысяч 965 человек.

В населенных пунктах Ямала за сутки заболели 158 человек (всего – 6 тыс 523). На месторождениях инфицированных в три раза меньше – диагноз по данным на 17 июля подтвердился у 48 вахтовиков (всего 2 тыс 442).

И если еще недавно главными очагами коронавируса на Ямале оставались Новый Уренгой и Губкинский, то сегодня антилидер – Ноябрьск. Там за сутки выявлено 34 новых случая COVID-19. В Новом Уренгое плюс 30 инфицированных (всего 2 тыс 987). Много заболевших также в Салехарде, Тарко-Сале, Муравленко.

Сейчас два ямальца, госпитализированных с коронавирусом, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 21 пациента медики оценивают как тяжелое.

Оперативный штаб Ямала обращает внимание на позитивную тенденцию – число тех, кому потребовалась госпитализация, снижается. «Между тем, на фоне сохраняющегося высокого уровня тестирования населения в регионе, по числу заболевших округ приближается к отметке в 9 тысяч. А это значит, соблюдение необходимых мер безопасности остаётся актуальным», – отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Салехард, Дарья Котова

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