На Ямале, где растет число заболевших коронавирусом, опять продлили особый режим

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в очередной раз принял решение продлить на Ямале режим самоизоляции. Теперь режим продлен до 15 августа включительно.

Как сообщал «Новый День», ежедневно в округе выявляют до 200 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии – 9 тыс 323. Летальных исходов – 60.

«В округе растёт число выздоровевших. За неделю поправилось больше тысячи человек. Мы видим и другие положительные тенденции, например, снижение числа госпитализированных больных. Но ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах. Только тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей округа», – прокомментировала руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Продленный режим самоизоляции подразумевает, что на территории Ямала по-прежнему будут действовать ограничительные меры. Все жители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей. Особые условия работы обязаны соблюдать организации, которым разрешено работать. Пожилым ямальцам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По решению правительства ЯНАО ослаблены лишь ограничительные меры, связанные с организацией детского отдыха.

«С 30 июля можно следовать к местам сбора детей и формирования групп, выезжающих за счёт окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха, расположенные на территории Российской Федерации. С 1 августа можно будет отправиться непосредственно в детские оздоровительные учреждения. Также возможно посещение поликлиник для прохождения медосмотра, необходимого при заезде в оздоровительное учреждение», – уточняли в окружном правительстве.

Салехард, Дарья Котова

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