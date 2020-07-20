В ЯНАО за сутки больше всего случаев Covid-19 выявлено в Ноябрьске и Новом Уренгое

На Ямале 20 июля выявлено 155 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 тыс 478 человек.

Почти 100 вновь заболевших – жители Ноябрьска и Нового Уренгоя, где подтверждено 49 и 48 новых случаев коронавируса соответственно. В Салехарде, в Губкинском и Тарко-Сале совокупно медики выявили 22 новых случая. Всего в населенных пунктах за весь период коронавирусом заболели 6 тыс 959 человек. На месторождениях инфицированных почти в три раза меньше, там заразились 2 тыс 519 вахтовиков. Суточный прирост на месторождениях к 20 июля составил 22 новых случая, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Окружной оперштаб уточняет, что сейчас в больницах находятся 19 человек, чье состояние медики оценивают как тяжелое. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Напомним, что от коронавируса на Ямале уже скончались 60 человек.

Ноябрьск, Новый Уренгой, Дарья Котова

Ноябрьск, Новый Уренгой. Другие новости 20.07.20

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