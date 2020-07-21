Антирекорд: на Ямале от коронавируса за сутки скончались четыре человека

В Новом Уренгое и Пуровском районе от коронавируса скончались четыре человека. У всех коронавирус был подтвержден лабораторно. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает оперативный штаб ЯНАО. Общее число летальных исходов в округе увеличилось до 64.

Три человека скончались в больнице Нового Уренгоя и один пациент умер в Пуровском районе. «Самому молодому из них было 47 лет. Трое из пациентов старше 60-ти лет, течение болезни протекало тяжело и осложнялось сопутствующими заболеваниями. Несмотря на усилия медиков спасти их не удалось» – уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Столько «коронавируных» смертей в один день на Ямале еще не фиксировалось. На Ямале с начала пандемии Covid-19 заболели 9 тыс 656 человек. Ямальские власти отмечают, что наметились положительные тенденции. Так, в последние дни число выздоровевших стало превышать число заболевших. «Также третью неделю мы фиксируем положительную тенденцию – снижение количества заболевших внебольничными пневмониями в округе. Напомню, что таких пациентов госпитализируют на специализированные койки, заполняемость которых некоторое время тоже снижается», – прокомментировала г-жа Бучкова, но при этом она отмечает, что в городах эпидпроцесс ещё развивается.

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