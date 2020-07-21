На Ямале в государственной гостинице, где размещают VIP-гостей, массово увольняют сотрудников

Ямальские власти планируют массовое увольнение сотрудников гостиницы «Юрибей». Работу потеряют десятки человек.

В постановлении правительства ЯНАО сообщается об оптимизации ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей» «путем уменьшения с 1 сентября 2020 года предельной штатной численности на 71 штатную единицу». После сокращения в гостинице останется 182 штатные единицы.

Директор гостиницы Наталья Гончарова отказалась от подробных комментариев, лишь объяснила массовое высвобождение сотрудников оптимизацией предприятия. Напомним, четырёхзвёздочная гостиница «Юрибей» на 100% принадлежит правительству ЯНАО.

В пресс-службе ямальского правительства «Новому Дню» уточнили, что процесс «перезагрузки» госактива не связан с последствиями пандемии коронавируса. «Проводится оптимизация работы гостиницы и сокращение расходов на содержание учреждения. Руководство гостиницы принимает все меры для трудоустройства работников в иные государственные учреждения автономного округа с учетом их квалификации», – сообщили в окружном правительстве.

Государственная гостиница «Юрибей» – знаковый для ЯНАО актив. Это не только самый крупный отель, но и место, где традиционно останавливаются VIP-персоны. Также это предприятие занимается питанием депутатов заксобрания ЯНАО.

«Юрибей» имеет свидетельство о присвоении гостинице категории 4 звезды, которое действует до конца 2021 года. Номера повышенной комфортности в главной гостинице Салехарда стоят порядка 16 тыс рублей за сутки. Примерно за столько же можно снять апартаменты.

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей» пока не выкладывало свои квартальные финансовые отчеты за 2020 год.

Салехард, Дарья Котова

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