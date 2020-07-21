На Ямале местные жители нашли останки мамонта

В ЯНАО в Ямальском районе местные жители обнаружили фрагменты скелета мамонта. Останки были найдены на берегу озера Печевалавато в окрестностях Сеяхи.

Как сообщается в группе «Мой Ямальский район» в социальной сети «ВКонтакте», глава села Сеяха Станислав Вануйто сразу сообщил о находке ученым. Им он рассказал, что найдены фрагменты скелета с мягкими тканями.

Ученые прибудут в Сеяху уже в среду, 22 июля. В состав экспедиции войдут археологи Научного центра изучения Арктики, а также сотрудники окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского.

Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов, участники экспедиции исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях гигантов Ледникового периода в этом районе. В иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований.

Это не первая находка скелетов вымерших мамонтов на Ямале в 21 веке. В 2007 году оленевод Юрий Худи нашел в верхнем течении реки Юрибей останки мамонтенка. Это была девочка, и она прекрасно сохранилась. У маленького животного не хватало только фрагментов хвоста и правого уха, а также части шерсти. Ее оленевод назвал в честь своей жены – Люба.

Ямальский район, Дарья Котова

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