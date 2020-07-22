На Ямале на одном участке трассы произошло три смертельных ДТП

На трассе под Ноябрьском в среду, 22 июля, произошло смертельное ДТП. В одной из машин находился ребенок, которого доставили в центральную городскую больницу.

Как уточняет «Ноябрьск24», авария произошла в 30 километрах от поста ДПС «Карамовский» в сторону Муравленко. Столкнулись две иномарки – «ДЭУ» и «Фолькцваген». В одной из машин погибла женщина, ее зажало в искореженном автомобиле. Также пострадал ребенок, он получил травмы. С места ДТП его увезли на скорой.

На практически прямой трассе между «Карамовским» и Муравленко за последние три недели произошло три смертельных ДТП, включая сегодняшнюю аварию.

Ноябрьск, Муравленко, Дарья Котова

Ноябрьск, Муравленко. Другие новости 22.07.20

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